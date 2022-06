El cambio radical de un piso viejo y desfasado

En este libro de ideas vamos a recorrer el antes, el durante y el después de un piso que estaba completamente desfasado. Y es que muchas veces, con el paso de los años, no somos capaces de mirar con perspectiva nuestra propia vivienda y ver que quizás ya no es todo lo bonita que era. E incluso que ya no es tan funcional como antes…

Si estás pensando en hacer obra en casa, quizás este proyecto te sirva de inspiración. ¡Pasa, no te quedes en la puerta!