Muebles que no son una inocentada: diseños originales para el día de los Inocentes

Es 28 de diciembre y ya sabemos lo que toca: reírse de los demás y de uno mismo, gastar bromas, echarle un poco de humor a la realidad. En homify no queremos gastarte ninguna broma, pero si hablarte de muebles y objetos de decoración que aunque no son inocentadas bien parece obvio que fueron diseñados por un bromista. Y es que, aunque está bien sacar nuestra parte más gamberra una vez al año, el humor no debería faltar en nuestra vida ni un solo día. Eso sí, un humor divertido, sano y que no se base en el mal ajeno, sino en una visión del mundo mucho más liviana y graciosa.

Te invitamos a que sueltes una sonrisa de sorpresa con estos 6 objetos que hemos preparado para ti en este 28 de diciembre, día de los inocentes.