13 ideas fantásticas para decorar las paredes del baño

Cualquiera que sea el espacio que vamos a someter a un proyecto decorativo particular requiere de buenas dosis de creatividad y cierto gusto. Pero si hablamos de la decoración del baño, la cosa es todavía más delicada ya que tenemos que encontrar el equilibrio perfecto entre funcionalidad y diseño, sentido práctico y comodidad, una combinación que nos permita no solo admirar el resultado final sino que, además, se transforme en una pasión inusitada por un espacio en el que tenemos que encontrarnos especialmente a gusto.

No obstante, la tarea no siempre resulta sencilla y lograr una decoración para el baño que aúne todos estos requisitos puede ser un camino largo, no exento de pequeños condicionantes con los que hay que aprender a lidiar. Las limitaciones espaciales son un hándicap que, en ocasiones, no resolvemos con maestría, empeñados muchas veces en solventar el problema de la decoración del baño introduciendo elementos que terminan por crear ambientes sobrecargados y carentes de sentido.

Porque en homify sabemos que son los pequeños detalles los que marcan la diferencia, en este libro de ideas queremos proponerte un recorrido por más de una docena de propuestas en las que, simplemente decorando la pared, encontrarás inspiración para dar un cambio radical a tu baño. ¿Preparado? ¡No te hacemos esperar más!