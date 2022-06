Comedores: 8 errores que debes evitar

Es un clásico de los errores de decoración habituales: no saber parar. Decir no es algo a lo que tenemos que aprender, ya sea en decoración o en la vida misma y es que, sobrecargar el comedor solo te llevará a configurar un espacio agobiante y con un estilo caótico. Busca la armonía entre todos los elementos que formen parte de tu comedor y ten siempre presente una de las normas básicas de la decoración: no conserves nada que no quieras.