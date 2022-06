10 consejos para aprovechar al máximo la luz natural en casa

Una casa bien iluminada destila no solo luz, si no armonía, paz y bienestar. La luz nos resulta purificadora y relajante, y es por eso que es un elemento importantísimo con el que debemos contar a la hora de decorar nuestro hogar. Desafortunadamente, no todos tenemos la suerte de tener grandes ventanales y terrazas desde los que inundar nuestro hogares con los rayos del sol, y es por eso que debemos recurrir a pequeños trucos para poder disfrutar de los beneficios de una casa bien iluminada.

En este libro de ideas os enseñamos algunos pequeños trucos para poder aprovechar al máximo la luz que nos llega desde el exterior y poder así llevarla hasta los rincones más alejados del hogar, incluso en las casas donde esto parece imposible o muy difícil.

Porque todos merecemos un hogar bien iluminado, he aquí unos fantásticos consejos que llenará de luz los más oscuros recovecos.