10 ideas para convertir el pasillo en un espacio singular

Cuando las dimensiones del pasillo no nos permiten incorporar elementos de mobiliario voluminosos, no debemos olvidar que tenemos en nuestras manos infinidad de recursos para sacar partido al espacio y dotarlo de personalidad. Papeles pintados, vinilos adhesivos, obras propias pintadas sobre una pared, etc. pueden resultar una solución ideal para aportar una dosis de creatividad a un pasillo de reducidas dimensiones.

No nos olvidemos del poder de los espejos para jugar con sus reflejos y duplicar los espacios, haciendo desaparecer sus límites. Un espejo colocado adecuadamente puede cambiar radicalmente el ambiente de un pasillo, puesto que es además un objeto de decoración. En definitiva, emplear recursos para jugar con la perspectiva de una estancia lineal como es un pasillo serán muy útiles para controlar la percepción del mismo.