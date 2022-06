Ideas para los amantes de la jardinería

Si estás empezando con esto de la jardinería o no consigues recordar los nombres de las plantas por muchas veces que lo preguntes, he aquí una solución sencilla y práctica para ello. Estas pequeñas pizarras se pueden clavar en nuestra planta y después escribir en tiza el nombre o los cuidados que requiere, lo cual puede ser muy útil también cuando debemos dejar nuestro jardín o terraza al cuidado de un tercero con menos mano para la jardinería que nosotros. Con estas pizarras ya no habrá excusas para que cada planta reciba la ración de agua que necesita.