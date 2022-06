10 propuestas para crear un salón cálido

Como dijo Oliver Wendell Holmes: El lugar que amamos, ése es nuestro hogar; un hogar que nuestros pies pueden abandonar, pero no nuestros corazones. Nuestra casa es nuestro templo, el centro de nuestros días y el sitio donde sentimos que tenemos nuestro particular universo. Puede que tu casa no esté en tu barrio de siempre, en tu pueblo, ni siquiera en la ciudad en la que naciste, o el país… pero tu casa es el lugar que amas, que quieres.

Y todas esas maravillosas y positivas sensaciones son también parte de eso que llamamos comúnmente calor de hogar . Pero más allá de estas reflexiones, lo cierto es que no importa si nuestra casa es grande o pequeña, si tenemos más recursos económicos o menos. Hay ciertas claves decorativas para hacer de ella un lugar cálido, acogedor. Distintas formas de crear ese calorcito de hogar. Y hoy en este libro de ideas de homify te traemos 10 propuestas decorativas para crear un salón cálido. Un salón acogedor en el que te sientas a gusto y del que no te apetezca salir jamás. ¿Crees que lo conseguiremos? ¡Mira nuestra lista!