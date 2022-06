Árboles de Navidad: alternativas al clásico abeto

Que un árbol no sea natural no quiere decir que no esté lleno de madera. Esta propuesta está fabricada de manera artesanal con madera de haya y permite jugar con cada pieza, de tal forma que nosotros elegimos lo abierto o cerrado que queremos que se vea nuestro árbol de Navidad. Además su almacenaje, una vez se han acabado las fiestas, es tan sencillo que lo difícil será acordarnos de donde lo guardamos el año anterior.