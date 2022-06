10 geniales penínsulas para la cocina

Instalar una península en el diseño de nuestra cocina es sinónimo de saber aprovechar bien los espacios. Bajo esta máxima, estas piezas adicionales se han convertido en la elección por excelencia dentro de los espacios abiertos y algo faltos de metros cuadrados. ¿Los motivos? No sólo hacen de perfectos conectores entre la cocina y el salón, sino que muchas otras veces pueden asumir las funciones del propio comedor. A diferencia de las islas, una península suele presentarse adosada a la pared o como una extensión más de la encimera e incluso de la propia isla. He aquí el motivo por el que son las cocinas pequeñas las que más agradecen su presencia. ¡Pero no las únicas! Las innumerables ventajas de esta adición extra la han convertido en toda una tendencia bienvenida dentro de cualquier diseño, estilo y tamaño. Y para comprobarlo, desde homify hemos ido en búsqueda de 10 maravillosos diseños, que demuestren por sí solos, las grandes virtudes de las que estamos hablando. ¡No te los pierdas!