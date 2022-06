Si tienes una cocina pequeña no es razón para que no sea moderna y bonita. Puede que sea en un primer momento más difícil, pero con ideas como esta puedes tener una cocina tan bonita o más que una grande. Recuerda siempre que menos es más y que debes tener cuidado con no saturarla de objetos. Para que puedas inspirarte, te enseñamos 6 fotografías de una cocina pequeña que a nosotros nos ha parecido preciosa. ¡Esperamos que a ti también te guste!