Salas multimedia: espacios al gusto de todos

Esta sala de reuniones está diseñada desde una perspectiva colectiva. Los términos individuales aquí no importan; se prima la armonía y la comunicación entre los asistentes. Para ello se dispone de una larga mesa continua en el que todos los miembros del evento se encuentren en un mismo plano. No hay jerarquías, sino trabajo en equipo y colaboración. Los amplios ventanales se proclaman como la vía de contacto con el exterior, que sin embargo nos recuerdan que nuestra concentración ha de limitarse al interior de nuestro espacio. Los elegidos son tonos oscuros para no inducir a la distracción de los asistentes. Se crea así un espacio eficaz pensado para todos por igual.