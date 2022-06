Ideas para decorar un cuarto de baño con estilo

El baño es un lugar para relajarnos por lo que no está de más que utilicemos algunos elementos como velas o plantas para darle un toque zen y de relax a la habitación. Así lo ha hecho la empresa de decoración de interiores Dec&You en la reforma de este baño en la costa cántabra. El color turquesa del mueble de lavabo es el que marca las tonalidades de todos los complementos, incluida la maceta donde se encuentra la orquídea y el color de las velas. El azul es uno de los colores más usados en los baños y no nos sorprende: no solo conecta con el elemento agua, también es relajante y tranquilo, dos cualidades que siempre van unidas a esta habitación.