Tendencias 2015: decoración para salones

La madera es el material estrella de la temporada y en homify estamos encantados porque somos verdaderos fans de este material noble y ecológico. La madera en 2015 la queremos presente en todas partes: en el suelo y en los revestimientos, en los muebles, en los accesorios… Esto no quiere decir que el estilo por excelencia de 2015 sea el rústico. Para nada, los salones de 2015 son modernos, como este que vemos en la fotografía, donde la madera de los muebles se presenta en crudo, casi recién salida del árbol. No es que haya que desterrar los acabados vintage y decapados, que seguirán siendo tendencia, pero hay que recuperar acabados más naturales, puesto que la propia madera, por sí sola, ya es lo suficientemente bella como para que no requiera de ningún tipo de aditivos.