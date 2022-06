Reformas de baños: 5 cambios irreconocibles

Comenzamos nuestro libro de ideas es en este cuarto de baño de una casa situada en una localidad de la provincia de Barcelona. El equipo de diseño I Loft you recibió el encargo de reformar un piso que había quedado obsoleto y no respondía a las actuales necesidades de sus dueños, necesitando una actualización para hacerlo más funcional en su organización espacial y más actual en su aspecto estético. Dado que el presupuesto no era muy holgado, la obra debía ser mínima, siendo el principal objeto de la intervención el cambio de accesorios y muebles. En el baño, también los revestimientos fueron cambiados, sustituyendo los azulejos brillantes antiguos por otros de acabado mate y color claro. Para la zona de ducha, que se ha colocado en sustitución de la bañera, se eligió un azulejo gris de gran formato que le da un aspecto sencillo pero elegante a la estancia. La ducha se separa del resto mediante un murete a media altura que impide las salpicaduras sin restar luminosidad y sin cortar totalmente el espacio, haciendo que éste parezca de mayor tamaño.