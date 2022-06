Construcción de piscinas express – 10 consejos

Cuando el calor aprieta, y de eso sabemos bastante, no hay mucho que uno pueda hacer más allá de encerrarse en casa con las persianas bajadas y el aire acondicionado a tope y así tratar de sobrevivir hasta que el sol nos dé una tregua y podamos salir de casa. Sin embargo, el calor no debería ser un motivo de sufrimiento, sino de disfrute porque el tiempo del calor es el tiempo de las piscinas. Si aún no te has construido una, y tienes espacio de sobra para hacerlo, es el momento de cambiar de idea. Una piscina en casa dibujará una sonrisa en tu cara cada vez que oigas la expresión ola de calor en la televisión.

Nosotros hoy te contamos cómo hacerla con fibra de vidrio… ¡Que no se te escape nada!