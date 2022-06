Decoración de jardines y patios: consejos para mantenerlos

Si quiere tener un rincón limpio y cuidado como este, es bastante evidente que tienes que coger escoba y recogedor y barrerlo de una forma concienzuda, no vale la repetida frase de no merece la pena hacerlo a fondo porque va a volverse a llenar de hojas enseguida . Un barrido a conciencia implica no solo quitar las hojas caídas, también las ramas, colillas, botellas de plástico, en fin una gran cantidad de elementos que ensucian y desmejoran tu patio o jardín.