Vestidores: 5 ideas decorativas para optimizar el espacio

Por muy obvio que parezca, es buena idea hacer un breve inventario de las prendas que tenemos para asegurarnos de que les destinaremos más espacio a la hora de organizar el vestidor.

Es posible que pasemos mucho tiempo al día en este espacio y es preferible que lo organicemos de manera efectiva y lo decoremos bien. El uso de espejos, alfombras o lámparas es algo a tener en cuenta. En el ejemplo de la imagen han colocado también una butaca, ideal para sentarnos un momento a recapacitar.

