Decoración de Navidad: costumbres en Alemania

En Alemania no se inaugura oficialmente el invierno hasta que no te has calentado las manos con una taza de glühwein (vino caliente) en uno de sus típicos mercados navideños. Cada ciudad tiene al menos uno y a pesar de las aglomeraciones y los precios abusivos los alemanes sienten verdadera fascinación por ellos. Estos mercados tradicionales abren sus puertas el primer fin de semana de Adviento, con muchos puestos y casetas repletas de luces que venden comida, regalos, adornos navideños y el ya mencionado vino caliente. La tradición de estos mercados hay que buscarla a finales de la Edad Media y aunque todos tienen su encanto hay algunos más famosos que otros. El de Nuremberg es el más popular, aunque otras ciudades, como Dresden o Aquisgrán, también son famosos por sus antiguos y hermosos mercados navideños.