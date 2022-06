Reformas integrales: De azotea en ruinas a ¡terraza fantástica!

No podíamos despedirnos de este libro de ideas sin pasar por la piscina. A cierta altura del suelo, esta piscina elevada no hace sino completar la visión lujosa y llena de encanto de esta terraza. Cuenta con una fuente que, a modo de cascada, deja caer el agua a la piscina de intenso color turquesa. Tumbonas y todo lo necesario para no querer salir de la zona de aguas completan un diseño de infarto.