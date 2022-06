Vestidores: 18 modelos increíbles que querrás para tu casa

Entre las decisiones que has de abordar a la hora de diseñar tu vestidor está el hecho de disponer o no de puertas para los armarios. Si te decides por emplearlas podrás elegir entre puertas batientes o correderas aunque, la elección de unas u otras, dependerá en gran medida del espacio del que dispongas. Si tu vestidor no cuenta con unas dimensiones demasiado amplias, lo mejor es optar por puertas corredizas y, si además las eliges en algún material como el cristal, conseguirás reducir la sensación de opresión al tiempo que mantienes todo ordenado.