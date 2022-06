Consejos: Separar y reciclar sin esfuerzo

Reciclar en casa puede resultar mucho más fácil de lo que te imaginas. A menudo encontramos una justificación en el poco espacio disponible en las viviendas actuales para no reciclar. Pero lo cierto es que el reciclaje en el hogar no requiere de tanto esfuerzo ni de tanto espacio como, a priori, imaginamos cuando no estamos habituados a practicarlo. Sin embargo, los beneficios obtenidos de un correcto reciclaje de residuos son inmensos. Gran parte de los residuos que generamos en casa son recuperables si están correctamente separados. Gestionarlos para obtener beneficios de ellos, es lo que se llama valorización de residuos y nosotros podemos contribuir a realizarlo. Muchos de los materiales que comúnmente utilizamos en casa se pueden valorizar: los envases ligeros, el papel y cartón, el vidrio e, incluso, la materia orgánica puede ser valiosa bien gestionada. Lo más importante es tomar conciencia del gran papel que podemos desempeñar para proteger al planeta, de cómo reciclando podemos contribuir a que las ciudades y barrios sean lugares más limpios y agradables, al ahorro de energía y de recursos naturales.

Ahora que todo el mundo parece haber aceptado las consecuencias del cambio climático y la escasez de recursos que tiene el planeta, ¿no crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo? Te facilitamos información y pequeños trucos para facilitarte la tarea de reciclar en casa.