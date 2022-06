Piscinas pequeñas: 13 diseños ideales

Solo tú tienes la última palabra para decidir el diseño de tu piscina: forma, texturas, elevación o no… Cada detalle que pienses para ella tendrá su reflejo en el espacio final que consigas. Sin embargo, la piscina no es el único elemento que has de tener en cuenta a la hora de configurar tu patio, terraza o jardín. La incorporación de accesorios como vegetación o un mobiliario de exteriores que complemente a tu piscina, pondrán el broche de oro a tu particular proyecto.

