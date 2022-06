Baños de diseño: la madera como protagonista

El cuarto de baño es un lugar que en muchas ocasiones se encuentra en un lugar algo apartado del resto de las habitaciones de casa, para proteger nuestra intimidad. Aún así, esto no debe ser una excusa para descuidar este espacio. Encontrar un estilo para nuestro cuarto de baño puede no ser tarea fácil, ya que nos encontramos ante una gran variedad de estilos y gustos. Algo que no debemos olvidar y que es completamente esencial es que el cuarto de baño debe ser un lugar agradable y relajante. Una forma excelente de evocar calor de hogar, que nos ayudará a hacer del cuarto de baño un lugar menos frío, es la utilización de la madera.

Este material, tan versátil como estiloso se utiliza poco en cuartos de baño, sin ningún motivo. Tratamientos superficiales hacen de la madera un material perfectamente resistente a los cambios de temperatura y humedad de nuestros aseos, y podemos utilizarla perfectamente. En este libro de ideas veremos como la madera puede cambiar nuestro baño aportando calidez de las más variadas formas.