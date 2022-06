Césped artificial: 12 ideas fantásticas para tu casa

Si no eres muy amigo de DIY (Do it yourself), no debes preocuparte. La instalación del césped artificial no resulta para nada compleja ya que todo depende de la superficie donde vayas a instalarlo. En definitiva se trata de nivelar el terreno, para lo que puedes emplear gravilla de fácil drenaje y, posteriormente, colocar una malla geotextil que proteja tu césped que pegarás con pegamento de poliuretano especialmente indicado para el tema que nos ocupa.