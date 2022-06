Decoración de dormitorios: 10 ideas para hacerlo acogedor

El dormitorio es esa estancia de la casa en la que, queramos o no, cada rincón desprende un halo de lo que somos. Crear un dormitorio acogedor no es otra cosa que hacer de la habitación un lugar agradable y cargado de intimismo en el que sentirnos a gusto sin condiciones. Muebles auxiliares como percheros, estanterías, sillas o sofás que delimiten en el cuarto pequeños rincones en los que dedicarnos unos minutos antes de irnos a dormir, nos ayudarán a convertir la habitación en nuestro reino particular.