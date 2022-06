Navidades made in Spain

Si hay algo que da el pistoletazo de salida a la Navidad, eso es el sorteo del Gordo. No importa que las ciudades lleven semanas iluminadas, que en las tiendas el hilo musical no pare de reproducir villancicos ñoños o que en casa hayamos puesto el Belén: en España la Navidad no empieza oficialmente hasta que el 22 de diciembre la ilusión de millones de españoles se materializa en un número de cinco cifras: el Gordo.

Su origen se remonta a las Cortes de Cádiz, allá por el año 1812 y su objetivo no era otro que aumentar los ingresos del erario público sin que eso supusiera una subida generalizada de impuestos. Jugar con la ilusión le salió rentable al estado y también a las miles de personas que cada año consiguen un buen pellizco. Aunque eso sí, la mayoría nos conformaremos con ver las imágenes de alegría por la televisión y pensar que quizá haya más suerte el año que viene (o en el Sorteo del Niño).