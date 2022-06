Cocinas en L: 8 diseños modernos que adorarás

¿Estás pensando en remodelar tu cocina y no sabes cómo hacerlo? ¿Buscas la mejor opción para aprovechar al máximo los metros disponibles? El universo de posibilidades que te ofrece el diseño es infinito de modo que, enhorabuena, has llegado al lugar adecuado para encontrar el camino correcto y no perder el norte a la hora de dar con la combinación perfecta.

Tener metros de sobra facilita, en parte, la tarea de ponerse a diseñar el espacio destinado a tu cocina. Sin embargo, tener una habitación más o menos coqueta puede potenciar el ingenio y dar como resultado cocinas originales y llenas de personalidad. Puedes optar por integrar la cocina con el resto de estancias de la casa buscando dar una mayor sensación de amplitud al espacio pero, si prefieres mantener separados cocina, comedor y salón, la clave está en saber qué es lo que quieres y trasladarlo a tu espacio disponible con una distribución apropiada. Una vez decidida la gestión del espacio podrás optar por cocinas lineales de diseño tradicional o apostar por variantes en forma de U o en L, modelos de corte más moderno que puedes adaptar a espacios más amplios.

En este libro de ideas te presentamos algunas de las ventajas de optar por estos últimos diseños, cocinas en L que te servirán de inspiración si vas a renovar tu cocina y aún no has decidido cómo hacerlo. ¿Listo para un menús de cinco estrellas? ¡Adelante!