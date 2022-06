Baños pequeños: decoración en poco espacio

¿Quién dijo que tener un baño pequeño no te permite tener un baño original y coqueto? Este que vemos en la imagen es la prueba de que tal afirmación no se acerca, para nada a la realidad. Las reducidas dimensiones de este cuarto de baño no son ningún impedimento a la hora de crear un espacio muy personal de corte tradicional, como se aprecia por el mobiliario elegido con una consola de manillas de cerámica, y detalles retro en forma de mosaico en la pared de la ducha.