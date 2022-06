Parrillas y asadores sensacionales: ¡de gourmet a tradicionales!

En casi todos los países del mundo, la cultura de los asados es parte de la vida cotidiana. Los alimentos con aroma y sabor a leña o a carbón, son siempre una delicia. Hoy en día, no hay casa con patio que no tenga asador o parrilla, que por cierto no es solo el instrumento donde apoyar la carne, sino también todo el armazón donde se prepara el fuego, tal y como nos muestra la fotografía sobre estas líneas: un asador empotrado en la pared en una terraza apergolada.