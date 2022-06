Muebles de cartón: casas sostenibles

Uno de los problemas que todos asociamos al cartón es el agua. Por eso más de uno se habrá llevado las manos a la cabeza al ver esta mesa de comedor de cartón. Qué no se asusten los torpes: un accidente con el vaso de agua no va a suponer que tengas que tirar tu mesa de comedor a la basura y es que la resistencia del cartón varía según el proceso de fabricación. La clave es la capa ondulada del interior del cartón. Dependiendo de la dirección de esta y de si la capa es simple o doble tendremos un material más o menos resistente. No obstante existe un cartón llamado “de nido de abeja” hecho con tablillas hexagonales que por muy increíble que nos parezca es resistente al agua.