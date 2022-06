Azulejos: da color a tu baño o cocina

Es de Italia y nos ha cautivado por su comodidad. A todos nos parece práctica la idea de tener comedor y cocina en un mismo espacio, pero no siempre es posible. Los diseñadores de esta cocina han ideado una manera de no abarrotar la estancia de muebles construyendo una mesa alta que nace del propio banco de piedra de la cocina. Los taburetes, cuando no se utilizan, pueden esconderse debajo dejando un espacio ordenado y estructurado. El color blanco es el predominante, pintando mobiliario y suelo. Sin embargo, para crear contraste y romper la homogeneidad se ha cubierto el primer tramo de la pared con un mosaico cerámico de color tierra. Formado por piezas angulosas e irregulares, este revestimiento de pequeñas piezas no solo aporta belleza, también supone una solución muy práctica para proteger esta sección de pared de salpicaduras de agua, vapores y aceite.