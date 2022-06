Decoración de cocinas: 7 Ideas económicas para cambiarlas

La experiencia nos dice que, la mayoría de los diseñadores de cocina, suelen incluir los azulejos para revestir las paredes. Sin embargo, siempre existe la opción de optar por la pintura para las zonas menos sensibles de este espacio tan particular de la casa. La elección del color es algo tan particular como tus gustos aunque, si no tienes muy claro, es mejor que te decantes por un color más neutro.Pero si tienes la suerte de que la tuya está equipada con muebles de madera como en este caso, anímate con cualquier tonalidad para dar una personalidad especial a tu cocina, elijas lo que elijas, acertarás.