Arquitectura solidaria: una escuela en Palestina

Esta escuela en el desierto es un pequeño oasis verde en medio de un lugar en el que lo peor no son las condiciones climáticas, sino el férreo control que Israel mantiene sobre los habitantes de este lugar. Amenazados de desahucio de unas tierras que no pueden gestionar ni controlar, el Ministerio de Defensa israelí, que lleva la burocracia de la zona C en la que se encuentra esta escuela, ya ha firmado un plan para expulsar a los beduinos de esta tierra y recolocarlos en otro lugar. El futuro de esta escuela, al igual que el de todo el campamento de Wadi Abu Hindi peligra.

Sin embargo, nosotros queremos seguir creyendo en el poder de la arquitectura, de la educación y de proyectos solidarios como este: construir escuelas para poder seguir construyendo el futuro.

