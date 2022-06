Recibidores: 6 aparadores y consolas de diseño

Es el primer lugar de la casa pero lo has dejado para el final. Sin embargo ya no queda otra, hay que decorar el recibidor. ¿Tienes claro en qué estilo quieres hacerlo? Por si acaso nosotros hemos decidido echarte una mano y buscar algunos aparadores y consolas con un estilo muy marcado. Este mueble es el principal en la entrada y de él dependerá el aire que le vayas a dar a esta pequeña estancia que, aunque a veces olvidamos, es un lugar fundamental en el hogar, puesto que será el primero que verán tus invitados cuando lleguen a tu casa y el último que tú veas cuando te marches de ella. Conseguir un ambiente acogedor, pero también práctico es el objetivo de la decoración de este espacio. Por este motivo, un aparador no solo debe ser un mueble con personalidad, también funcional. Aquí te dejamos algunos ejemplos con sello español: