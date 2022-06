Ideas para los revestimientos de pared del baño

Dejamos para el final un revestimiento que no convencerá a todos, pero que no podíamos dejar fuera de nuestra lista: el ladrillo visto. No es el más habitual para cuartos de baño y el motivo parece claro: al tratarse de una superficie rugosa, su mantenimiento es complicado y hay que tener cuidado para que no acumule polvo y moho. Sin embargo, los revestimientos interiores con ladrillo visto son tendencia, por eso no hemos podido resistirnos a mostraros este ejemplo. Quizá puede ser una opción muy llamativa para los aseos o los cuartos de baño de invitados.