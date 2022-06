10 consejos para un baño con estilo

Aunque algunos crean que la modernidad y el bidé no vienen juntos, eso no es verdad. Cierto es que concebimos el bidé como un sanitario tradicional. No obstante, se reinventa para adaptarse a los tiempos que corren y recordarnos que el bidé ha de tener su sitio. Se proclama como un sanitario moderno cuya funcionalidad lo hace imprescindible. Ahora, además, se dota de tintes modernos para adaptarse a la impronta estilosa de nuestros cuartos de baños.