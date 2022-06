La arquitectura de Bjarke Ingels Group

Desde que comenzó el nuevo milenio, el campo de la arquitectura contemporánea internacional contó con un jugador de calidad en su primera liga: Bjarke Ingels. Durante varios años Ingels trabajó en el internacionalmente conocido estudio OMA bajo la tutela de Rem Koolhaas, hasta que en 2001 fundó el estudio PLOT con su colega belga Julien de Smedt . A pesar de su corta existencia (hasta 2006), PLOT dio a la luz varios proyectos de gran éxito, hecho que impulsó que fundara más tarde su propio estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group, conocido también por el diminutivo de BIG.

Con sedes en Copenhague, Nueva York y Pekín, BIG tiene una innegable influencia en la arquitectura de ahora gracias a su gran comunidad de más de 200 miembros en la que diseñadores, arquitectos y otras mentes creativas crean cada año decenas de grandes proyectos repartidos por todo el mundo. Sus proyectos abarcan muchas escalas (desde el diseño de mobiliario hasta planificación urbana) y muestran una nueva forma de hacer arquitectura, que intenta que los problemas se conviertan en soluciones. El lema del estudio yes is more , una jocosa reinterpretación del menos es más de Mies, simboliza perfectamente la filosofía optimista de BIG.

Recorremos hoy desde Shanghai a Copenhague para mostraros sus proyectos más representativos y ponerle cara a la nueva definición de arquitectura residencial y pública.