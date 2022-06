Mesas de despacho: 10 diseños para copiar

Porque no todos los trabajadores tienen las mismas necesidades, las mesas de despacho se adaptan a cada caso en particular. Por eso, antes de dar con la mesa ideal habrás de recapitular cuáles son los requisitos que deberá cumplir para ser la herramienta de trabajo perfecta para ti. Una mesa de despacho como esta en ele, con dos zonas bien diferenciadas, amplia e iluminada en todos sus flancos te será muy útil si has de realizar diferentes tareas que requieran espacio o, en su defecto, has de realizarlas de forma simultánea.