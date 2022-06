Diseñando el Estudio Perfecto en un Espacio Pequeño

Quizás, después de leer este libro de ideas no volváis a pensar nunca más que un pequeñísimo apartamento no puede llegar a cumplir vuestros requisitos. O quizás no. Pero lo que sí es seguro es que después de leerlo miraréis a esos mini-apartamentos, también llamados estudios, con otros ojos. Porque el tamaño no siempre tiene que suponer una bajada de calidad en las prestaciones de una vivienda, aunque sí supone una dificultad a la hora de diseñar los espacios. Por eso estos proyectos son tan interesantes. Porque ponen a prueba la creatividad de los diseñadores y arquitectos, los cuales buscan siempre el máximo aprovechamiento del poco espacio con la mayor comodidad.