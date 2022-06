Reformas: bella casa rural en Asturias

La escalera que conecta la planta baja con la primera es una construcción liviana y sencilla, pero a la vez segura y fuerte. Sus peldaños son láminas de acero que llegan a convertirse, a veces, en encimera, en el caso de la cocina, y en mesa, en el dormitorio.

Los muebles multifuncionales están a la orden del día por la falta de espacio en muchas viviendas. Pero es una de las primeras veces que vemos esta particular doble e incluso triple funcionalidad dentro de un elemento arquitectónico. La realidad es que no solo embellece y llena de carácter y originalidad el ambiente, si no que también permite ahorrar metros cuadrados útiles.