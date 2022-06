Puertas de madera: 14 diseños para tu casa sorprendentes

Los contrastes son un recurso muy recomendable para lograr resultados singulares. Así ocurre con esta puerta que combina madera y metal en una sintonía perfecta. Como si de dos polos opuestos se trataran, ambos materiales funcionan a la perfección en esta entrada moderna y llena de carácter.

Las puertas de madera que no son tradicionales si no más bien muy modernas y actuales, existen. Y no hay mejor ejemplo que este. Minimalista, que busca la horizontalidad gracias a su formación a través de distintos listones de madera y con un gran tirador en acero. Moderna sin perder la belleza y tradición de la madera.