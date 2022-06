Jardines pequeños: 12 ideas de decoración fantásticas

¿Tienes en tu casa un espacio o pequeño patio bien iluminado? Pues ya tienes tu pequeño jardín. Lo único que has de hacer es levantar alguna de as baldosas del suelo y colocar plantas que tengan raíces de poca profundidad. También puedes probar a hacerlo bajo una ventana o en algún rincón que no estés utilizando, colocando un macetero para plantas de mayor envergadura.