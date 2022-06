Diseño de interiores: Una casa cautivadora en Mallorca

Comenzamos el recorrido algo apartados de la vivienda. Este plano general nos muestra el emplazamiento de la casa y su aspecto desde el exterior. La casa se encuentra en un alto rocoso, algo que no solo no ha dificultado la arquitectura, si no que ha servido como perfecto marco y emplazamiento para colocar esta preciosa casa.

Se ha respetado la naturaleza de la isla, la morfología del monte e incluso la vegetación. En definitiva: ha sido la casa la que se ha adaptado al terreno disponible y no al revés.