Casa prefabricada en Madrid para vivir desde hoy mismo

La cocina es sencilla pero está muy bien equipada, las dimensiones de la misma son las necesarias para trabajar en ella cómodamente. Se ha diseñado con muchos armarios tanto bajos como altos y con los electrodomésticos usuales. Lo más destacable es la gran cantidad de luz que entra por las ventanas que dan al jardín, lo que hace que se vea más grande y luminosa.

Además, cabe destacar la calidad en sus materiales, la sensación de espacio acogedor, de hogar. Atrás quedó esa obsoleta idea que rezaba que las casas prefabricadas eran algo así como barracones que no tenían lujos, que no eran cómodos, que no tenían buenos interiores ni materiales. Esta cocina, desde luego, no tiene nada que envidiarle a ninguna otra gracias a su belleza, su funcionalidad y sobre todo a la calidad de sus materiales.