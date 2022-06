Decoración de terrazas: 12 ideas para modernizar tu azotea

Aunque hay sitios en los que la calidez no es lo primero que se busca al pensar en una terraza, más bien lo contrario, en otros un poco de calorcito no viene mal. Y no solo nos referimos a los colores y materiales cálidos como la madera o el color rojo, sino a la chimenea que veis en la fotografía. Se trata de una chimenea de gas que emite mucho menos humos y ocupa menos espacio que una tradicional. Un detalle que puede venir de maravilla en ciudades donde la noche se vuelve algo más fresca e invita a sentarse alrededor de un fuego.