Revestimientos y pavimentos que imitan la madera

La madera es un material que no deja de fascinarnos por mucho tiempo y muchas modas que pasen. Por un lado, es un material orgánico, renovable y duradero. Por otro su belleza natural consigue aportar un toque cálido a nuestras habitaciones. Decorar con muebles de madera o utilizar este material como revestimiento de paredes o pavimento de suelos nos asegura un espacio acogedor y con mucho encanto. Pero la madera requiere ciertos cuidados y un mantenimiento que no siempre estamos dispuestos a dar. Por falta de tiempo, por pereza o por poca maña, hay quien prefiere otros materiales más sencillos de mantener en detrimento de la noble madera. Pero, ¿qué hacemos si queremos disfrutar del efecto visual que nos proporciona la madera pero por mantenimiento queremos optar por otros materiales? Las respuestas son variadas: laminado, cerámica, papel pintado, paneles de madera… Hoy se pueden conseguir acabados de madera tan perfectos que nos harán dudar de si estamos o no ante este material noble. En este libro de ideas os descubrimos cómo llenar de madera -natural o no- nuestro hogar.