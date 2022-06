Casas de campo: Una vivienda para disfrutar de la jubilación

Como antiguamente, la parte de abajo de la encimera no se ha cubierto con puertas de mobiliario, si no con un tejido a cuadros plisado en su zona superior. Un detalle que nos hace llevar la vista atrás y que resulta de lo más acogedor. Por otro lado vemos detalles mucho más actuales como la televisión de plasma, los electrodomésticos, etc.

La encimera de granito oscuro es un elemento altamente funcional, primero por su durabilidad y segundo por su fácil mantenimiento, simplemente se necesita agua y jabón para limpiarla y se verá como el primer día.

Otra propuesta interesante en esta casa de campo es cómo se dividió la encimera en dos niveles, uno más bajo en la zona de la pila de fregar para que al lavar los platos el agua sobrante se acumule allí y se deseche con facilidad en la pila. El otro nivel es el estándar en la zona destinada a la preparación de los alimentos.