Terrazas y jardines: 10 consejos para organizarlos

Más que decirte cómo organizar tu jardín, te vamos a dar unas cuantas ideas sobre qué puede aparecer en tu querido jardín. Tienes que valorar el espacio disponible, ya que no siempre contamos con un amplio espacio exterior para tener de todo. Si se trata de un jardín muy extenso, no hay problema y todo tiene cabida. Sin embargo, si es un espacio reducido, la clave es valorar para qué los queremos usar y cómo lo vamos a disfrutar. Puede ser sencillamente un lugar de descanso, y un espacio para celebraciones familiares y con amigos en torno a una sabrosa barbacoa. También puede ser el mayor cuarto de juegos que les puedes ofrecer a tus hijos, donde no puede faltar un lugar para el baño. En definitiva, primero piensa cómo quieres gozar de tu jardín, qué necesitas para ello y después organízalo. Aquí van unas cuantas ideas.