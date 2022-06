Dormitorios blancos: 9 ideas para darles color

Otra manera de dar color a una estancia blanca es hacerlo a través de las cortinas. Aquí las flores color magenta que aparecen en el estampado del estor y las cortinas combinan con el cojín que hay sobre la cama. El resultado es una habitación blanca, pero muy alegre, con un toque floral y muy fresco. Si quisieras completar este look con algún elemento más del mismo color que las cortinas y el cojín, te recomendamos que se trate de un accesorio móvil, es decir, un complemento que se cambie de lugar o no esté en este lugar permanentemente, como tus propias zapatillas de andar por casa, una bolsa de agua caliente, tu bata, etc. Esta idea contribuye con dinamismo y energía.